Kang Min Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang Min Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kang Min Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kang Min Jeong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kang Min Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang Min Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kang Min Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kang Min Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kang Min Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kang Min Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kang Min Jeong 18 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정강민 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kang Min Jeong Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kang Min Jeong'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kang Min Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kang Min Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Jinwee U18

8 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Kang Min Jeong kimdir

Kang Min Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kang Min Jeong şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Banyawol Elementary School (반야월초등학교, 2013-2016),
Daeryun Middle School (대륜중학교, 2017-2019),
Pyeongtaek Jinwee FC U18 (평택진위FC U18, 2020-2022)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kang Min Jeong nereli

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