Kangal’da çatışma: 3 yaralı (2)

Sivas'ın Kangal ilçesinde polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık verilmesi nedeniyle çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kangal ilçesinde Malatya istikametinden gelmekte olan dört araç polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çıkan çatışmada durdurulmak istenen araçlarda bulunan biri çocuk üç kişi yaralandı. İki kişi ise araçlarıyla kaçmaya çalışırken takla attı. Takla atan araçtan çıkmayı başaran iki kişi olay yerinden uzaklaştı. Kaçan iki kişinin yakalanması için Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından operasyon başlatıldı. Araçlarda bulunan bir bölümü çocuk 14 kişi ise gözetim altına alındı. 12 yaşında olduğu öğrenilen ve durumu ağır olan yaralı Sivas'a sevk edilirken diğer iki yaralı Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polisle çatışan kişilerin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gasp olayına karıştıkları ve polis tarafından takip edildikleri öğrenildi. Zanlıların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA