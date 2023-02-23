Kanji Okunuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanji Okunuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanji Okunuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kanji Okunuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kanji Okunuki 11 Ağustos 1999 tarihinde ---, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 奥抜 侃志 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kanji Okunuki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Kanji Okunuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kanji Okunuki'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kanji Okunuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kanji Okunuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kanji Okunuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kanji Okunuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Omiya Ardija

31 Ağustos 2022 yılında Górnik Zabrze

30 Haziran 2023 yılında Omiya Ardija

Kanji Okunuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kanji Okunuki şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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