Kanlı ay tutulması İstanbul’da kısmen görüldü

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan tam Ay tutulması, İstanbul'da kısmen izlenebildi.

Dünyanın ilgiyle takip ettiği kanlı Ay tutulması, bu sabah başladı. "Kanlı Ay" olarak bilinen bu yılın tek Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından izlenebilirken, Türkiye'nin batı illerinde kısmen izlendi. İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutlar, ay tutulmasının net şekilde görülmesini engelledi.

Kaynak: İHA