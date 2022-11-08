Kanlı Ay Tutulması Meksika’da görüntülendi: Görenler mest oldu

Kuzey Amerika’da çıplak gözle gözlenebilen yılın son Ay tutulması, "Kanlı Ay" tutulması olarak gerçekleşti. Tutulma, Meksika’da yerel saatle 03.10 ile 06.49 arasında görüldü.

3 SAAT SÜRDÜ

Meksika Ulusal Astrofizik, Optik ve Elektronik Enstitüsü (INAOE) tarafından yapılan açıklamada, tutulmanın 3 saat 39 dakika sürdüğü ve 06.34’te güneşin doğması ile kesintiye uğradığı aktarılarak, tam Ay tutulması ise yerel saatle 04.17 ile 05.42 arasında gerçekleşerek 1 saat 25 dakika sürdüğü ifade edildi. Bir önceki ay tutulması 15 Mayıs 2022’de gerçekleşirken, bir sonraki Ay tutulmasının 2025 yılında gerçekleşeceği aktarıldı.

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AY KIZIL RENGE BÜRÜNDÜ

Yaşanan tutulma sırasında Ay'ın Dünya’nın gölgesine girdikten sonra kızıl bir renge bürünmesiyle Kanlı Ay olarak adlandırılan olay meydana geldi. Uzmanlara göre Kanlı Ay, Güneş ışınlarının atmosferden geçtiği sırada kırılarak Dünya’nın gölgesine turuncu ve kızıl bir renk vermesi nedeniyle oluşuyor.