Kanlı cinayet aydınlatıldı

Kahramanmaraş'ta dün gece yarısı işlenen cinayetin şüphelilerinden hala ve yeğen gözaltına alındı. 23 yaşındaki katil zanlısı yeğen cinayeti halasıyla birlikte planladığını itiraf ederken, şüpheli kadın ise "Haberim vardı ama engel olamadım. Ben plan yapmadım" dedi.

Kahramanmaraş'ta dün gece yaşanan cinayet olayının arından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olay yerindeki Hatice T.'nin ifadelerine başvurdu. Olay yerinde polis ekiplerine ifade veren Hatice T.'nin, "Aracı ben kullanıyordum, eşimi çalıştığı fabrikaya bırakacaktım, aracımız burada arıza yaptı, eşim araç dışına çıkınca saldırıya uğradı. Çevreden yardım istedim. Karanlıkta kimseyi net göremedim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Cinayet Ekipleri, inandırıcı bulmadığı kadını ve kadının yeğeni Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet T., Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorguda olayı itiraf etti. Halası ve eniştesi ile birlikte aynı ikamette kalan 23 yaşındaki Mehmet T.'nin, eniştesini öldürmek için plan yaptığı, evin önünde aracın buji başlığını gevşettiği, güzergah üzerindeki arazide aracın arıza vermesini beklediği öğrenildi. Mehmet T.'nin, kar maskesi ve eldivenle eniştesini bıçakladığı, bu esnada eniştesinin biber gazı ile karşılık vermeye çalıştığını ve olayı da halasıyla birlikte planladıklarını itiraf etti. Şahsın evindeki bıçak ve kıyafetlere el konuldu. Şüpheli kadın ise, "Cinayet işleyeceğini bana söyledi, haberim vardı ama engel olamadım. Ben plan yapmadım" dedi. Olayla ilgili hala ve yeğen adliyeye sevk edildi.

Dün yaşanan olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi yaşandı. "Yerde yatan şahıs" ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve 112 ekipleri, bir otomobilin yanında ağlayan bayan ve otomobil önünde kanlar içinde yatan bir şahıs gördü. 11 yerinden bıçaklanan fabrika işçisi Murat Firdevsoğlu (39), ambulans tarafından sevk edildiği şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA