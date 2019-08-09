Kanlı Efsane / Bloody Myth film fragmanı izle | Kanlı Efsane film konusu

Kanlı Efsane / Bloody Myth filmi internette araştırılmaya başlandı. Peki Kanlı Efsane / Bloody Myth fragmanı nereden ve nasıl izlenir? Ne zaman vizyona giriyor? Sinemalarda mı? Oyuncuları kimler? Tüm merak edilenler haberimizde...

KANLI EFSANE / BLOODY MYTH FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Kanlı Efsane / Bloody Myth filmi 9 Ağustos 2019 tarihi ile vizyona girdi ve izleyicisi ile buluşmak için beliyor.

KANLI EFSANE / BLOODY MYTH FİLM FRAGMANI

KANLI EFSANE / BLOODY MYTH FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kanlı Efsane, nişanlısını bulmaya çalışırken kendisini korkunç bir dünyanın içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir gazeteci, gizemli bir şekilde kaybolan nişanlısını bulmak için araştırma yapmaya başlar. Ancak yaptığı bu araştırmalar gazeteciyi şeytani bir grubun yönettiği tehlikeli ve uğursuz olduğuna inanılan soruşturmanın içerisine sürükler. Araştırma devam ettikçe şeytani güçlerin gün yüzüne çıkmasına neden olan gazeteci, kendisini korkunç bir dünyanın içerisinde bulur.

KANLI EFSANE / BLOODY MYTH OYUNCULARI KİMLERDİR?

Oyuncular: Anna Dawson, Hannah Chalmers, Adrian Annis, Daniel Thrace, Matt Ray Brown, Neil Summerville, Jonathan McClean

Orijinal İsmi: Bloody Myth

Vizyon Tarihi: 9 Ağustos 2019

Tür: Gerilim , Korku

Yönetmen: Sean Brown, Luke Gosling

Senarist: Sean Brown

Yapımı: 2019 - İngiltere

Süre: 1s 21dk

