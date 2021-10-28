Kanlı İshal ne demek, TDK'ya göre Kanlı İshal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanlı ishal ne demek? Kanlı ishal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanlı ishal kelimesi. Peki kanlı ishal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanlı ishal nedir, kanlı ishal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANLI İSHAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanlı ishal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kanlı ishal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dizanteri

