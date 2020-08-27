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Kanlı Nigar, yarın akşam Star TV'de

Ünlü yeşilçam oyuncularından Kemal Sunal, Fatma Girik ve Sümer Tilmaç'ın başrollerini paylaştığı Kanlı Nigar, cuma günü Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Sakın kaçırmayın!

Kanlı Nigar, yarın akşam Star TV'de

Ünlü yeşilçam oyuncularının başrollerini paylaştığı Kanlı Nigar filmi, cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün'ün yer aldığı filmde Osmanlı İmparatorluğu zamanı canlandırılıyor. Bu dönemde İstanbul'da bir randevu evi işletmekte olan Cihanyandı Kanlı Nigar'ın kendisini bu yola sürükleyenlerden aldığı intikamı anlatan film, Kemal Sunal, Fatma Girik ve Sümer Tilmaç'ın canlandırmalarıyla izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor.

Kanlı Nigar, cuma günü Star TV'de

Yönetmen: Memduh Ün
Oyuncular: Kemal Sunal, Fatma Girik, Sümer Tilmaç, Dinçer Çekmez 
Tür: Komedi, Dram
Ülke: 1981 / Türkiye

KONUSU:

Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü zamanları konu edinen filmde sıradan bir mahallede ikamet etmeye başlayan Cihanyandı Kanlı Nigar, yıllar önce kötü yola düşmüş ve bu işten para kazanmaya başlayarak hayatını bu şekilde idame ettirmeye başlamıştır. Yeni taşındığı mahallede genelev ev açan Kanlı Nigar'ın bu mahalleyi tercih etmesi tesadüf değildir. Yıllar önce, masum bir kadınken kendisini kirleterek bu yola iten yakınlarından intikam almak isteyen Nigar, kafasında kurduğu plan ve tuzaklarla masumiyetinin peşine düşerek herkese tek tek cezalarını kendi elleriyle vermeyi kafasına koymuştur. Bakalım bu intikam yolunda kendisini neler bekliyor. İzleyicilerine komedi ile dramı bir arada sunan Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki Kanlı Nigar, 28 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de STAR TV'de. Kaçırmayın! 

Berna Akkaya
Editör


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