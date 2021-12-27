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Kanon ne demek, TDK'ya göre Kanon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kanon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kanon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kanon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kanon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kanon ne demek, TDK'ya göre Kanon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanon ne demek? Kanon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanon kelimesi. Peki kanon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanon nedir, kanon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KANON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kanon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kanon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eşit aralıklarla ilerleyen ancak birlikte değil, art arda duyulan iki veya daha çok sesin birbirini sürekli taklit etmesiyle oluşan bütün

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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