Kansei Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kansei Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kansei Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kansei Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kansei Suzuki 13 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 貫生 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kansei Suzuki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına - tarihinde katılmıştır. Kansei Suzuki'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kansei Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kansei Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kansei Suzuki şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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