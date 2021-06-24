Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?Kanser endişesi! Bülent Ersoy, hayranlarını korkuttu! Hastanelik olduKadınlardan geri dönüşüme mükemmel katkı! Evsel atıklar kadınların ellerinde yeniden hayat buluyorBir Zamanlar Çukurova Demir ölüyor mu? Murat Ünalmış diziden ayrılıyor mu?DGS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? DGS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı?Görenler büyük üzüntü yaşadı! Dost canlısı yunus balığı Bodrum'da kıyıya vurduBir Zamanlar Çukurova 102. bölüm sezon finali full, tek parça izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova sezon finali canlı izleKalp kası iltihaplanması nedir, neden olur? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri nelerdir?Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali full, tek parça izle | Kuruluş Osman sezon finali izleSen Çal Kapımı 42. bölüm full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı son bölüm izle
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Kanser endişesi! Bülent Ersoy, hayranlarını korkuttu! Hastanelik oldu

Kanser endişesi! Bülent Ersoy, hayranlarını korkuttu! Hastanelik oldu

Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy'dan bu kez sevenlerini korkutan bir haber geldi. Ersoy vücudunda çıkan kist nedeniyle hastaneye başvurdu.

Kanser endişesi! Bülent Ersoy, hayranlarını korkuttu! Hastanelik oldu

69 yaşındaki ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz gün yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vakit kaybetmeden hastaneye başvurdu. 

TEMİZ ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre aniden vücudunda beliren kist nedeniyle kanser endişesi yaşayan Bülent Ersoy'dan parça alındı. Bir dizi operasyon geçiren ve gerekli tetkikler yapılan Ersoy’un vücudundan alınan parça temiz çıkınca ünlü şarkıcı rahat bir nefes aldı.

Kontrol amaçlı Ersoy'un hastanede olduğu öğrenildi.

Kanser endişesi! Bülent Ersoy, hayranlarını korkuttu! Hastanelik oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT