Kanser endişesi! Bülent Ersoy, hayranlarını korkuttu! Hastanelik oldu

69 yaşındaki ünlü sanatçı Bülent Ersoy geçtiğimiz gün yaşadığı rahatsızlık nedeniyle vakit kaybetmeden hastaneye başvurdu.

TEMİZ ÇIKTI

Hürriyet'te yer alan habere göre aniden vücudunda beliren kist nedeniyle kanser endişesi yaşayan Bülent Ersoy'dan parça alındı. Bir dizi operasyon geçiren ve gerekli tetkikler yapılan Ersoy’un vücudundan alınan parça temiz çıkınca ünlü şarkıcı rahat bir nefes aldı.

Kontrol amaçlı Ersoy'un hastanede olduğu öğrenildi.