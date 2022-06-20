Kanser hastalarına yeni umut oldu! Ameliyat sonrası sıcak kemoterapi uygulanan hastada iyileşme gözlemlendi

Tokat'ta yaşayan Seher Demir, nefes darlığı yaşadığı gerekçesiyle hastaneye gitti. Akciğerde su birikmesi tanısı koyulan hasta, Samsun'a sevk edildi. Medicana International Samsun Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan Seher Demir'in akciğer zarı kanseri olduğuna karar verildi. Ameliyata alınan Demir'e, ameliyat sonrası sıcak kemoterapi tedavisi uygulandı.

"HAYATTA KALMA ORARINI ARTIRMAYI AMAÇLADIK"

Demir'in ameliyatını gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Çelik, “Ameliyatımız başarılı geçti. Total dekortikasyon ve plörektomi ameliyatını uyguladık ve sonrasında ameliyathanede özel bir cihazla sıcak kemoterapi işlemi yaptık. Bu yaklaşık 1 saat süren bir işlem. İşlemin amacı ameliyat sonrası intraplevral boşlukta geride kalmış mikroskobik düzeydeki, palpasyonla veya gözle görülmeyen, tümör hücrelerini ortadan kaldırmak ve hastanın ameliyat sonrası dönemdeki sağ kalımını artırmaktır. Hastamız ameliyat sonrası yaklaşık 6 gün servisimizde yattı ve daha sonra şifa ile taburcu ettik” açıklamalarını yaptı.

"İLK DEFA UYGULANDI"

Uygulanan sıcak kemoterapi tedavisinin faydalarından bahseden Prof. Dr. Çelik, “Daha önce malign mezotelyoma ameliyatlarını tabii ki yaptık. Yıllardır yapıyoruz ama bu tekniği bölgemizde ilk defa uyguladık. Bunun için bir teknik ekipman gerekiyor. Hastanın yaşının ve hastalığın evresinin uygun olması gerekiyor. Biz cerrahide akciğerin hem üzerindeki hem dışındaki zarı tama yakın temizliyoruz. Ama vücudun içerisinde ya da akciğer parankiminin daha derinlerinde olan tümör hücrelerini tespit etme şansımız yok. Bunu da kemoterapiyle yaklaşık 1 saat süren, ameliyat sonrasında hasta uyandırılmadan 42 derecede ısıtılarak verilen, hastanın kilosuna ve boyuna göre hesaplanan bir dozda kemoterapik ilaç uygulanıyor, bu da o bölgedeki tümör hücrelerini yok ediyor. Bu işlem hastanın sağ kalımına, tedavi sonrası yaşam kalitesine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT SONRASI SIKINTI YAŞAMADIM"

Tedavinin uygulandığı kanser hastası Seher Demir (51), “Tokat’tan geliyorum. İlk önce Tokat’ta nefes darlığıyla biraz öksürükle hastaneye gittim. Ciğerlerde su olduğunu söylediler. Araştırıp Samsun’da Burçin hocayı bulduk. Allah razı olsun. Çok memnunum. Buraya geldiğimde tahlillerim her şeylerim yapıldı ve bana bu tanı konuldu. Tekrardan kontrole geldiğim zaman ameliyat gerektiği söylendi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü sonuçlarını bana her şeyini detaylı anlattılar. Şükürler olsun ameliyat sonrası bir sıkıntı da olmadı” diyerek tedaviden dolayı memnun olduğunu dile getirdi.