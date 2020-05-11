Kanser hastası iki kardeşin test sonuçları hep aynı çıkması görenleri şaşırttı!
Van'ın Kahta ilçesinde yaşayan Çiğdem ile Muhammed Salan çiftinin 5 ve 9 yaşındaki kanser hastası çocuklarının yapılan test sonuçları aynı çıkıyor. Aile durum karşısında ne yapacağını bilemezken çocuklarını tedavi ettirmek için uzanacak bir yardım eli bekliyor.
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11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:34
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