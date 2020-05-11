Kanser hastası iki kardeşin test sonuçları hep aynı çıkması görenleri şaşırttı!

Van'ın Kahta ilçesinde yaşayan Çiğdem ile Muhammed Salan çiftinin 5 ve 9 yaşındaki kanser hastası çocuklarının yapılan test sonuçları aynı çıkıyor. Aile durum karşısında ne yapacağını bilemezken çocuklarını tedavi ettirmek için uzanacak bir yardım eli bekliyor.