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  3. Kanser hastası iki kardeşin test sonuçları hep aynı çıkması görenleri şaşırttı!

Kanser hastası iki kardeşin test sonuçları hep aynı çıkması görenleri şaşırttı!

Van'ın Kahta ilçesinde yaşayan Çiğdem ile Muhammed Salan çiftinin 5 ve 9 yaşındaki kanser hastası çocuklarının yapılan test sonuçları aynı çıkıyor. Aile durum karşısında ne yapacağını bilemezken çocuklarını tedavi ettirmek için uzanacak bir yardım eli bekliyor.

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11 Mayıs 2020 Pazartesi 16:34

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