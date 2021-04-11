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  3. Kanser ile mücadelesiyle tanınan Olcay Senem hayatını kaybetti!

Kanser ile mücadelesiyle tanınan Olcay Senem hayatını kaybetti!

2016 yılından beri meme kanseri ile mücadele eden Olcay Senem bir önceki gün tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Senem’in vefatıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Üstün Ezer “Kansere bir şehit daha verdik. Hepimizin başı sağ olsun. '' dedi.

Kanser ile mücadelesiyle tanınan Olcay Senem hayatını kaybetti!

Kanserle savaştığı süreci sık sık sosyal medyada paylaşan Olcay Senem kısa sürede milyonlarca kişiye mücadelesini duyurmuştu. Çok sayıda kişi tarafından tanınan Senem herkes tarafından sevilmiş ve savaşı taktir toplamıştı.

Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Olcay Senem'den acı haber geldi. Kanser hastası 1 çocuk annesi Senem hayatını kaybetti. 

Güçlü duruşuyla hafızalara kazınan Senem'in ölüm haberi başta yakınları olmak üzere kendisini takip eden vatandaşlar tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. 

Kaynak: Bölge Gündem

Kanser ile mücadelesiyle tanınan Olcay Senem hayatını kaybetti!

Binlerce kişi Senem’in vefatının ardından sosyal medyada başsağlığı mesajlarını paylaştı. 

Senem, bir süre önce verdiği bir demecinde “Bana 6 ay ömrün var dediklerinde gülmeye başladım. O günden beri gülüyorum ve 5 yıldır ayaktayım. Oğlum ‘sensiz yapamam diyor’ merak etme Umut, anneler ölmez”  sözlerini kullanmıştı. 

Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı neydi?Olcay Senem kimdir, kaç yaşında? Olcay Senem ne kanseriydi, hastalığı neydi?

Kanser ile mücadelesiyle tanınan Olcay Senem hayatını kaybetti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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