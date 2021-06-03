Kanser tedavisi gören Canan Ergüder kemoterapiden sonraki halini paylaştı! Fotoğrafa beğeni ve destek yorumları yağdı!

Star TV kanalında pazar günleri yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşımlarına ara vererek tedavisine devam eden oyuncu, takipçilerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

Instagram hesabndan annesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Ergüder, "5. Kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notunu ekledi.

Oyuncunun paylaşımına kısa süre içinde beğeni ve destek yorumları yağdı.