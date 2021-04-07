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Kanser tedavisi gören çocuklara büyük sürpriz! Maskot Bandosu onlar için çaldı

Kayseri'de, Talas Belediyesinin "Maskot Bandosu", kanser tedavisi gören çocuklar için konser verdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için verilen konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Kanser tedavisi gören çocuklara büyük sürpriz! Maskot Bandosu onlar için çaldı

Kayseri'de, Kanser Haftası nedeniyle Talas Belediyesinin "Maskot Bandosu", kanser tedavisi gören çocuklar için konser verdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar ve aileleri için Talas Belediyesi Maskot Bandosu tarafından etkinlik düzenlendi.

Çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen ve müzik eşliğinde hastane bahçesine gelen bando takımı, tedavi alan çocuklar için müzik dinletisi sundu. Konseri hastane odalarının pencerelerinden izleyen çocuklar, bandonun dinletilerine zaman zaman eşlik etti. Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, konserin tedavi gören çocuklara büyük moral sağlandığını belirtti.

MÜZİĞİ DUYAN ÇOCUKLAR CAMLARA KOŞTU

Müziği duyan tüm çocukların camlara koştuğunu aktaran Karakürkçü, "Bugün burada toplandık, sağ olsun Talas Belediyesinin katkılarıyla çocuklarımızı bir nebze olsun güldürebilmek için böyle bir etkinlik düzenlendi. Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu dönem içerisinde böyle bir destek çok önemli." ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda çocuklar, kitap, kıyafet ve oyuncaktan oluşan hediye paketiyle sevindirildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Kanser tedavisi gören çocuklara büyük sürpriz! Maskot Bandosu onlar için çaldı

Kanser tedavisi gören çocuklara büyük sürpriz! Maskot Bandosu onlar için çaldı

Kanser tedavisi gören çocuklara büyük sürpriz! Maskot Bandosu onlar için çaldı

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