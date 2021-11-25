Kanser tedavisi gören Şarkıcı Şimal'den merakla beklenen açıklama geldi! Patoloji sonucu çıktı!

Meme kanserine yakalanan, bir süredir kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçiren ünlü şarkıcı Şimal, patoloji sonucunun geldiğini ve sonuçların tertemiz çıktığını duyurdu.

''GECE GÜNDÜZ ETTİĞİM DUALAR KABUL OLDU''

Şimal geçtiğimiz aylarda hastalığı yendiğini açıklamış ve son bir ameliyatının kaldığını duyurarak sevenlerini umut dolu bir bekleyişe sokmuştu. Şimal, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, çok güzel haberlerim var. Eminim ki benimle birlikte mutlu olacak çok insan var. Gece gündüz ettiğim dualar kabul oldu sanırım. Ameliyatım zaten çok güzel geçmişti. Patoloji sonucumuzu bekliyorduk ve patoloji sonucumuz geldi: Tertemiz...

TEŞEKKÜR ETTİ

Duygulandığı için sözlerine devam etmekte güçlük çeken Şimal, ''Gözyaşıma, acıma, mutluluğuma ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim'' dedi.

Hastalık sürecinde 43 kiloya kadar düşen Şimal, ''Dışımı süslerken içimi unutmuşum'' diyerek, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmıştı.