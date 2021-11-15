Kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal'e narkoz etkisindeyken nişanlısından büyük sürpriz! "Bana sarılır mısın?"

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen şarkıcı Şimal üzen haberi geçtiğimiz yıl takipçileriyle paylaşarak kendisine 'meme kanseri' teşhisi konulduğunu açıklamıştı. "Dışımı süslerken içimi unutmuşum. Lütfen benim gibi kendinizi ertelemeyin" diyerek sevenlerine uyarıda bulunan ve uzun bir tedavi görerek hastalığı yenen Şimal, en son eylül ayında objektiflere yansımış ve bir ameliyat daha geçireceğini, bir göğsünün alınacağını söylemişti.

NARKOZ ETKİSİNDE YÜZÜK SÜRPRİZİ

Bir operasyon daha geçiren Şimal’i nişanlısı Necati Arıcı bir an olsun yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı, narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce şoke oldu.

Hastanede tedavisi süren Şimal narkoz etkisinde nişanlısının parmağına taktığı yüzüğü görünce çok duygulandı ve "Bana sarılır mısın?" dedi.

ŞİMAL KİMDİR?

35 yaşında olan Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan Şimal, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

Şarkıcı Şimal kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıcı Şimal ne kanseri?