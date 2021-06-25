'Kanser tedavisi görmeye gidiyorum' yalanıyla kocasına ihanet eden kadına mahkeme acımadı!

İstanbul’da yaşayan H.Ç. (47) ile N.Ç. (40), 23 yıllık evliydi. 2013 yılında kansere yakalandığını ve tedavi görmesi gerektiğini söyleyen N.Ç. 3 kızını yanına alarak Tekirdağ’a gitti.

Bu süreçte iki oğluyla evde kalan H.Ç. tedavi masrafları için eşine toplamda 250 bin lira para gönderdi. Arada sırada eve uğrayan N.Ç.’ye elden de 150 bin lira da para verildi.

OĞLU ŞÜPHELENDİ

Çocuklarıyla eşini görmek istediğini söyleyen H.Ç.ye ise N.Ç. sözde kanser tedavisi gördüğünü söyleyerek ‘Beni böyle görmeniz beni derinden etkiler’ diyerek sürekli engelledi.

Yıllarca eşine ve çocuklarına hasta taklidi yaptığı fotoğraflarını gönderen N.Ç. en sonunda yakayı ele verdi. Çiftin büyük çocuğu yıllar sonra durumdan şüphelenerek annesinden yaşadığı bölgeyi göstermesini istedi. N.Ç'nin yolladığı fotoğraflardan Tekirdağ'da değil de İstanbul'da olduğunu anlayan R.Ç., durumu Emniyet’e bildirdi.

Acı gerçeği oğlundan öğrenen baba H.Ç adeta yıkıldı. H.Ç.’nin avukatı, “N.Ç.’ye bugüne kadar tedavi için verilen 400 bin liranın tahsilini talep ediyoruz. H.Ç.’nin yaşadığı elem ve yaşananların yaşam arzusu üzerinde bıraktığı etkiler dikkate alındığında 250 bin lira da manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

Davaya katılan N.Ç. ise küçük kızları doğduktan sonra eşinin kendisinden uzaklaştığını ve odayı ayırdığını söyledi. Konuyla ilgili ifade veren N.Ç., “Bizi salona almayıp bilgisayar başında sabahlıyordu. Boşanmak isteyince ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldım. Eşimin ilgisini çekebilmek için bir ailenin yanında yatılı bakıcılık yaptım. Eşim bir gün olsun beni aramadı, eve gelmememi istedi. Çocuklarımın velayetini ve 400 bin lira tazminat istiyorum” dedi.

2 yıldır İstanbul Aile Mahkemesi’nde süren dava nihayet sonuçlandı.

VELAYET ANNEDEN ALINDI

Duruşmada kandırılan kocanın avukatı, “Davalının müvekkilimi aldattığına dair beyanlarımız doğrudur. Davamızın kabulüne karar verilmesini ve tarafların boşanmasını istiyoruz” diye konuştu. Davalı N.Ç.’nin avukatı ise, “Asıl aldatan karşı taraftır. '' savunması yaparak karşı boşanma davalarının kabulü ile davacı kocanın tazminata hükmedilmesini istedi.

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme ayrıca davalı eş N.Ç.’yi kusurlu bularak 20 bin maddi, 20 bin lira da manevi olmak üzere toplam 40 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Ayrıca, çiftin kızlarının velayeti de anneden alınarak babaya verildi.

Kaynak: Hürriyet