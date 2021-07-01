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  3. Kanser tedavisi görüyordu! Usta oyuncu İbrahim Kalkan yaşamını yitirdi!

Kanser tedavisi görüyordu! Usta oyuncu İbrahim Kalkan yaşamını yitirdi!

Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu İbrahim Kalkan, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi görüyordu! Usta oyuncu İbrahim Kalkan yaşamını yitirdi!

Tiyatro ve sinema oyuncusu İbrahim Kalkan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.
Hayatını tiyatro ve sinemaya adayan oyuncu İbrahim Kalkan, 72 yaşında aramızdan ayrıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı yaklaşık 1,5 yıldır kanserle mücadele ediyordu. 

Sinemada en son "Karınca", "Yaralı Keklik" ve "Mavzer" filmlerinde önemli roller üstlenen Kalkan'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Fatih Camii'ndeki cenaze namazının ardından Çobançeşme Mezarlığı'na defnedilecek.

{TITLE_STRIP}İbrahim Kalkan kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü?

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