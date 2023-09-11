Kanser tedavisinde modern ve kişiye özel yaklaşımlar

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Tıbbi Onkoloji'de, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yöntemlerin uygulandığını ve "Yeni nesil dizileme" ifade edilen yöntemle kanser hücresinin genetiği ve moleküler altyapısı 600'den fazla kanserle ilişkili genetik mutasyon belirlenerek ortaya konulabildiğini kaydetti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, Tıbbi Onkoloji'de, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yeni yöntemlerle ilgili bilgiler paylaştı.

Dr. Aktaş, "Kanser sağlıklı hücrelerden gelişir ve kişiye ve kişinin tümörüne özel genetik şifreler taşır. Bu sebeple her kanserde, türü ve tedavi yöntemi aynı olsa da, alınan sonuçlar farklı olabilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda kişiye ve tümöre özel tedaviler geliştirmek Tıbbı Onkoloji bölümü açısından oldukça önemlidir" dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş, "Onkolojik tedavilerde uygulanan Yeni nesil dizileme yöntemi, bazen tümör hücresinden alınan bir biyopsiyle, bazen de hastadan alınan basit bir kan tahliliyle yapılabilmektedir. Bu tahlillerin neticesinde ulaşılan genetik incelemenin sonucunda da bir analiz yapılmaktadır. Bu analiz, hastalarımızın kişiye ve tümöre özel hangi tedavilerden ne kadar fazla fayda görebileceğini öngörebilmektedir. Bunun yanında verilen hangi tedavinin daha az yan etki yapabileceğini ve hastanın tedavisinin nasıl daha rahat geçirilebileceğiyle ilgili hekimlerin öngörüleri bulunabilmektedir. Geleneksel tedaviler ve kemoterapi ile bir çok yan etki ortaya çıkabilmektedir. Hastanın kan değerlerinde azalma, kusma gibi problemler meydana gelmektedir. Yeni nesil sekanslama adı verilen yöntem ile hastada hedefe yönelik bir tedavi belirlendiğinde, diğer bir ifade ile halk arasında "Akıllı ilaç" olarak bilinen bu ilaçlar sayesinde, tedavideki yan etkiler oldukça azalmaktadır. Bu sayede oldukça iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Bunun yanında, hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek hastaların tedavi edilebildiği immünoterapilerimiz mevcuttur. Bu yöntem tek başına veya kemoterapi ve akıllı ilaçlarla birlikte kombinasyon şeklinde kullanıldığında olumlu, etkili, çok daha az yan etkiyle ve rahat bir tedavi süreciyle uygulama olanağına sahip olunmaktadır" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)