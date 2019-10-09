Kanser Tedavisinde Umut Olan “Akıllı İlaç” Uygulaması Kayseri Şehir Hastanesinde

Tedaviye dirençli prostat kanseri ve pankreas kanserinin bazı türlerine karşı geliştirilen "Akıllı İlaç" tedavi yöntemi Kayseri Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandı. Kanser tedavisinde gelişen teknolojinin ışığında gelinen son nokta olarak bilinen "Akılcı İlaç" uygulaması, hastalığın uzun süreli kontrolünü sağlamakla beraber, hastalıkla savaşan insanların yaşam kalitesi ve süresini arttıran gelişmelerden biri olarak bilinmektedir.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlayan "Akıllı İlaç" yöntemi hakkında bilgiler veren Nükleer Tıp Klinik sorumlusu Doç. Dr. Seyhan Karaçavuş; "Son zamanlarda kanser tedavisi için geliştirilen "akıllı moleküller" çeşitli kanser türlerinde hem tanı hem de tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Bu moleküller vücuda verildikten sonra kanser hücrelerini bulup üzerine yapışarak yaydıkları ışınlar sayesinde bu hücreleri öldürmektedirler. Hem tanı hem tedavide kullanılan bu moleküller "Teranostik ajanlar" olarak adlandırılmaktadır.

Bilindiği üzere prostat kanseri de, erkek hastalarda en sık görülen 2. kanser türüdür. Prostat kanseri tedavi yöntemleri arasında cerrahi, radyoterapi ve kemoterapötik ilaçlar yer almaktadır. Fakat her şeye rağmen bazı grup hastalarda bu tedaviye direnç gelişmektedir. Ayrıca nöroendokrin tümörler dediğimiz bazı pankreas ve bağırsak tümörlerinde de dirençli bir grup bulunmaktadır.

Biz, Kayseri Şehir Hastanesi'nde kullandığımız ileri tetkik görüntüleme yöntemleri sayesinde, pankreas ve prostat kanserlerinin tanı ve evreleme aşaması daha sağlıklı bir şekilde yapılmaktadır. Bu görüntülemeler sonrasında tespit edilen hastalarımızdan uygun olanlara "Akıllı İlaç" tedavisine başlıyoruz. Şu anda ilimiz ve civarında bu tedavilerin uygulanabildiği tek merkez olma özelliği taşımaktayız. Hastalarımızdan bu tedavi için hiçbir ek ücret talep etmiyoruz. Bu tedavilerin ünitemizde yapılabilirliğini sağlamak için desteklerini esirgemeyen başta İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Başhekimimiz Sayın Prof. Dr. İlhami Çelik olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA