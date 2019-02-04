Kanserden korunmanın yolu spor ve sağlıklı beslenme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik, kanserden korunmanın yolunun sağlıklı beslenme ve spor yapmak olduğunu söyledi.

Dünya Kanser Günü'nde uzmanlar kanserin bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, kanserden korunmanın yollarını anlattı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik, önlenebilir kanserler konusunda halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını açıkladı. Dünya Kanser Günü ile ilgili bu yıl belirlenen temanın "birlikte başarabiliriz" teması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çelik, kanserin oluşumuna neden olan tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Çelik, "Erken tanı konmasını, tedaviyi ve palyatif bakımı zorlaştıran tüm engelleri birlikte aşabiliriz. Kansere bağlı oluşan erken ölümleri azaltmak için küresel hedefleri başararak hep birlikte kanseri kontrol altında tutabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her 1 dakikada 17 insanın kanserden öldüğü bildirilmektedir. Ülkemizde ise Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre her 5 ölümden birisi kanser nedeniyledir. Kanser, günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Ülkemizde ve Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinde bizim en çok tedavi ettiğimiz cilt kanserleri, akciğer ve prostat kanserleri, baş boyun kanserleri, meme kanserleri, mide, kalın barsak ve rahim ağzı kanserleridir. Sigara, alkol alışkanlıkları, obezite, hareketsiz yaşam, kötü ve dengesiz beslenme ve yetersiz meyve ve sebze tüketimi gibi temel davranışlarımızda yapacağımız değişiklikler ile kanserlerin üçte biri önlenebiliyorken, bunları bilmezden gelerek kanser riskimizi arttırıyoruz. Kanserden korunmanın en önemli yolu sağlıklı beslenme ve spor yapmaktır" dedi.

Hafsa Sultan Hastanesinde radyasyon onkolojisi dalında çok geliştiklerini kaydeden Prof. Dr. Çelik, yeni tedavi yöntemleri ve yeni cihazlarla tedaviyi daha da kolaylaştırdıklarını ifade etti. Prof. Dr. Çelik, "Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinde 2015 yılından bu yana modern radyoterapi teknikleriyle iki bine yakın hastaya radyoterapi uyguladık. Manisa için güzel bir gelişme diye düşünüyorum, 2019 yılı Şubat sonu Mart başından itibaren de tedavi cihazımızda ek donanımlar (tedavi masasında tomografi çekilmesi (CBCT) ve Volümetrik Ark Tedavisi (VMAT) satın alınmıştır. Bu yenilenme ile daha hızlı ve daha detaylı, kaliteli kanser ışınlamaları yapabileceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA