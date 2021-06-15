Kansere yakalanan Arka Sokaklar'ın Volkan'ı Boğaç Aksoy kemoterapi alırken paylaşım yaptı

Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol alan başarılı oyuncu son olarak Kanal D'nin ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisinde Volkan komiser karakteriyle adından söz ettirdi.

Bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyuran Boğaç Aksoy, üçüncü kemoterapi alırken sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duygularını dile getirdi.

"HASTALIĞI SİNDİRDİM"

Takipçilerini tedavi süreci hakkında bilgilendiren Aksoy, "Hastalığı ve tedavi sürecimi artık sindirdim. İlk kemo alırken beni nasıl bir sürecin beklediğini sadece biliyordum. Yaşanabilecek komplikasyonlardan haberim vardı fakat nasıl bir his olduğunu bilemediğim için bu bende sebepsiz korku ve huzursuzluk yaratmıştı." açıklamasında bulundu.

"BAŞA ÇIKABİLİYORUM"

İnsanın bilmediği ve tanımlayamadığı her şeyden korktuğunu söyleyen oyuncu, "Yaşadıkça gördüm ki evet bu bir süreç ve elbet ki geçiyor. Olası komplikasyonların hepsinden azar azar yaşadım ve gördüm ki başa çıkabiliyorum." diyerek üstesinden gelebildiğini belirtti.

"YALAN YOK ZORLU BİR SÜREÇ"

Kemoterapi aldığı sırada paylaşım yapabilmesinin bile çok büyük bir güç olduğunu belirten Aksoy sevenlerinin duasının ona iyi geldiğini belirterek, "Yalan yok zorlu bir süreç. Her gün yaptığım aktiviteleri tedavideyken yapamıyordum. Araba kullanmayı çok özlemiştim. Hatta yürümek bile lükstü benim için. Kür sonrası kendimde gücü topladığımda o yürüme hissini, araba kullanırken ki mutluluğumu size tarif bile edemem." şeklinde açıklama yaparak duygularını paylaştı.

"BÖYLE BİR HİS YAŞAMADIM"

Sahip olduğu şeyleri birden kaybetmenin ve sonra tekrar geri kazanmanın değerinden bahseden oyuncu, sevenlerine "Böyle bir his yaşamadım. Umarım sizler, bu mutluluğu yaşamak zorunda kalmazsınız. Sağlığımız çok kıymetli arkadaşlar bir kez daha değerini bilin. Fırsatınız varken ona iyi bakın ve tadını çıkarın" önerisinde bulundu.