Kansere yakalanan Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisine veda etti!

Menajerimi Ara dizisiyle sevenlerinin karşısına son kez çıkan Canan Ergüder, meme kanseri nedeniyle diziye veda etti. Ergüder, veda paylaşımına "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum" notunu düştü.

"BAZEN YOL BEKLENMEDİK VİRAJ ALABİLİYOR"

Meme kanserine yakalanması nedeniyle kemoterapi tedavisine devam eden ünlü oyuncu, başrolü paylaştığı Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ve ekiple birlikte çekilen fotoğraf karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ergüder Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum.

Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" şeklinde not düştü.

"SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM"

Sözlerinin devamında herkese teşekkür eden Ergüder, "Feris'i oynamama vesile olan Ay Yapım ve Star TV'ye, bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim Ali Bilgin, Deniz Çelebi Dikilitaş ve Elif Turgay'a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanı sıra Yelda Eroglu, Yesim Çıtak, Ekin Atalar'a, ekranda beni muhteşem gösteren başta Selim Demiratar olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan Serhat Teoman 'a sonsuz teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.