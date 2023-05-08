Kansere yakalanmıştı! Hilal Cebeci 10 yaş birden gençleşti: Estetik ve kuaför dokunuşu bambaşka biri yaptı

Bir döneme hem şarkıları ile hem de sevilen şarkıcı doğuş ile yaşadığı fırtınalı aşkla damga vuran Hilal Cebecinin şimdiki halini görenler gözlerine inanamadı. Detaylar haberimizde…

46'LIK ŞARKICI KANSERE YAKALANMIŞTI! HİLAL CEBECİ'NİN DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU! SARI SAÇ VE ESTETİKLE 36 YAŞINA GERİ DÖNDÜ...

Uzun süredir kamuoyunun gündeminden silinen ünlü şarkıcı Hilal Cebecinin, son hali görenleri şaşırtıyor. Kariyeri hakkında sessiz kalan ve manşetlere konu olan Cebeci, son görüntüsü ile hayranlarını şaşırttı. Son yıllarda çalkantılı dönemlerden geçen ve sık sık medyanın gündemine oturan Hilal Cebesi, uzun süredir ortalarda görünmediği için merak ediliyordu. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan fotoğraflar dikkatimizi çekti. Şarkıcının görünüşündeki değişiklik hayranları arasında kafa karışıklığına neden oldu.

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1999 yılında çıkardığı Köylü Güzeli albümü ve Şarkıcı Doğuş ile olan aşkıyla dönemin en popüler isimlerinden Hilal Cebeci, son halini görenleri şaşırttı. Dönemin ünlü şarkıcısı Hilal Cebeci, meme kanseri olduğunu patoloji raporu paylaşarak duyurdu. Bu durumun ardından gündemden düşen ünlü şarkıcı büyük bir değişime uğradı. Saçlarını sarıya boyatan Cebeci, geçirdiği estetikle resmen gençleşti. İşte Hilal Cebeci'nin son hali...

Cesur pozlarıyla tanınan ünlü şarkıcı, bir döneme damga vuran ikonik isimlerden biri.

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Şarkıcı Doğuş ile büyük aşk yaşayan Hilal Cebeci, uzun bir zamandır ortalarda gözükmüyordu.

MEME KANSERİNE YAKALANDI

46 yaşındaki Hilal Cebeci, meme kanseri olduğunu patoloji raporunu paylaşarak açıkladı.

Ünlü şarkıcı kanseri atlattıktan sonra estetik de yaptırdı.

"Yeniden müziğe dönsem mi?" sorusu ile tekrar dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcı yaptırdığı estetiklerden ve sarıya boyattığı saçları ile görenleri adeta şok etti.

HİLAL CEBECİ KİMDİR?

1976 yılında İstanbul'da doğan Hilal Cebeci, müzik kariyerinde ilk kez 1993 yılında Eyyüp Bayram, Sinan Erkoç, Uğur Sönmezsoy ve diğerleriyle çalışarak ses deneyimini yaşadı. Dönemin birçok şarkıcısı gibi o da dönemin popüler şarkılarından klip çekerek özel televizyon kanallarındaki müzik programlarında yayınlayarak ilk kez seyirci karşısına çıktı.

1994 yılında Hamza Paşa Kız Koleji'nden mezun olan ve eğitimine devam eden Cebeci, 1999 yılında 'Köy Güzeli' adlı ilk albümünü çıkardı. 2001 yapımı "Şarkıcı" filminde rol alan Cebeci, filmin ardından ikinci albümü En Güzel Ben Severim'i çıkardı.

2003 yılında üçüncü albümü 'Yükselme Zamanı' ile müzik piyasasına geri dönen Cebeci, 2004 yılında 'Biz Boşanma' dizisinde rol aldı. Cebeci bu dizinin ardından Şöhret Kebapçısı dizisinde de rol almıştır. 2005 yılında Kim Gitsin adıyla dördüncü albümünü yayınlandı. Hilal Cebeci, 2008 yılında 'Gelmişime Geçmişime' adlı bir maxi dijital tekli hazırladı.

2012 yılında "Özür Dilersen" adlı yeni bir dijital single yayınlayan Cebeci, müzik kariyerine devam ediyor. Cebeci, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.