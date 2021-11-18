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Kansere yenik düştü! Ünlü şarkıcı Theuns Jordaan yaşamını yitirdi

1 sene boyunca kemoterapi tedavisi gören Güney Afrikalı şarkıcı Theuns Jordaan hayata gözlerini yumdu. Kansere yenik düşen şarkıcının acı haberi hayranlarını üzdü.

Kansere yenik düştü! Ünlü şarkıcı Theuns Jordaan yaşamını yitirdi 116

2020'de lösemi olduğu öğrenilen Güney Afrikalı şarkıcı Theuns Jordaan'dan acı haber geldi.