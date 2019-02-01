Kanseri yendi, hastalara umut olmaya başladı

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Halim Şahin, 2012 yılında yakalandığı kanser hastalığından sağlıklı bir şekilde kurtulurken, şimdilerde kanser hastalarına umut olmaya başladı.

Diyarbakır'da yaşayan 64 yaşındaki emekli Mehmet Halim Şahin 2012 yılında rektum kanserine yakalandı. 2 yıl kemoterapi ve radyoterapi gören Şahin ailesinin desteğiyle moralini yüksek tutarak kanseri yendi. Kanseri yendikten sonra dernek kuran Şahin Diyarbakır'daki birçok hastanede kanser hastalarına moral ve motivasyon günleri düzenleyerek hastalara umut olmaya çalışıyor. Hastalığının teşhisi konulduktan sonra hayattan kopmayan hatta ailesini bile teselli ederek morallerini yüksek tutmaya çalışan Şahin, kanseri yenmenin tek yolunun moral ve motivasyonun iyi olması olduğunu söyledi. Yıllardır hastalığına karşı verdiği mücadeleyi ziyaret ettiği ve buluştuğu tüm kanser hastalarına anlatan Şahin hayat hikayesiyle kanser hastalarını tekrar hayata bağlamaya çalışıyor. Düzenledikleri günlerle hastaların bir nebze olsun hastalıklarını unutturarak yüzlerini güldürmeyi hedefleyen Şahin, erken teşhis için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

"Kanserden kurtulmanın yolu moraldir"

Kanser hastalığını yenmek için moral ve motivasyon yüksek olunca ilaçların cevap verdiğini aktaran Mehmet Halim Şahin, moral olmayan hastalarda başarının olmadığına inandığını söyledi. Şahin, "2012 yılının Mart ayında bir hastaneye başvurdum. O esnada doktor bana bir tahlil yaptırdı. Doktorlar 1 ay kolostomi yapacaklarını rektum kanserinden şüphelendiklerini söyledi. Patoloji hocası da rektum kanseri olduğumun teşhisini koydu. Rektum kanseri ameliyatı yapmadan önce beni onkoloji hastanesine göndererek bana kemoterapi önerdi, genel cerrahinin dosyası ile tahlilleriyle ve onkoloji doktorunun tahlilleriyle birde bu esnada hem kemoterapi hem de radyo terapi beraber göreceğimi söylediler. Benim iki tane oğlumda devlet memuru. Ben normal yürüyordum onlar ise kanser olduğumu öğrendiklerinde benden daha fazla çöktüler. Ben hastalığımla onlara moral veriyordum. Kemoterapi almak için göğsüme bir port cihazı taktılar, kemoterapi normalde 2 saat iken benimki 24 saat işlenen bir kemoterapiydi. Ben gece yatarken pompa boynumdaydı, 24 saat boyunca kemoterapi görüyordum. Her hafta pazartesi bir pompa değiştiriyordum. 40 gün kemoterapi ve radyo terapiyi beraber gördüm. Öyle bir duruma geldim ki bendeki sağlam hücrelerde neredeyse yok olmaya başladı. 3 aydan sonra ameliyat geçirerek rektumum alındı. Ailem bana çok yardımcı oldu, bu hastalık ve bütün hastalıklara en gerekli olan şey moraldir. Moralin yerindeyse tedavin de cevap veriyor. Bu tedavilerin ardından elhamdülillah çok şükür iyim, şuanda da kolostomi taşıyorum. Şuanda da 3 ayda bir kontrole gidiyorum. Ama sağlığım yerinde, benim tavsiyem herkese, böyle bir hastalığa yakalan ailelerin çocukları onlara moral versinler, çünkü hayata bağlayan onlardır. Bana göre moralsiz bir hasta iyileşmesi çok zordur" dedi.

Kanser hastalarına moral ve motivasyon günleri düzenliyor

Yeni Yaşam Kanserle Mücadele Derneği kurucularından ve şuanda derneğin başkan yardımcısı olan Mehmet Halim Şahin dernek üyeleri olarak hastalara moral ve motivasyon günleri düzenlediklerini aktardı. Şahin, "Biz dernekteki hastalara moral motivasyon çalışması yapıyoruz. Kendimizi örnek göstererek hastalara öyle bir moral kaynağı oluyoruz ki çok güzel tedaviler geçiriyor ve tedaviye cevap veriyorlar. Daha önce selam verdiğimizde selamımızı alamayan hastalar da vardı, biz onlara kendimizi örnek gösterince sanki o hastalığını unutuyorlardı. Bizim kader arkadaşlarımız. Herkes dikkatli olması lazım erken teşhis çok önemlidir. Bizim insanlarımız biraz utangaçtır. Doktora gitmiyorlar ihmal ediyorlar, etmesinler. Zamanında doktora başvursun kendini göstersin. Kanserinde tedavisi vardır. Çünkü biz kendi bedenimizde gördük. Hastalığımı atlattım ve hastalara umut olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA