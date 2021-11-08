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  3. Kanseri yenen Canan Ergüder son paylaşımıyla sevenlerini mutlu etti! "İçimde yaşayan bir çocuk var"

Kanseri yenen Canan Ergüder son paylaşımıyla sevenlerini mutlu etti! "İçimde yaşayan bir çocuk var"

Geçtiğimiz günlerde meme kanseri tedavisinin tamamlandığını açıklayan oyuncu, sosyal medya hesabından son halini takipçileriyle paylaştı.

Kanseri yenen Canan Ergüder son paylaşımıyla sevenlerini mutlu etti! "İçimde yaşayan bir çocuk var" 1112

Meme kanserine yakalanarak uzun süredir kemoterapi gören oyuncu Canan Ergüder, tedavisini tamamladı.