Kanserle mücadele eden çocuklar için pedal çevirdiler. Tura katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için belediye olarak her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından çevre, sağlık, enerji gibi konulara dikkat çekmek, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak adına düzenlediği geleneksel "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" bu yıl da geniş katılımla yapıldı. Bu yıl kanserle mücadele eden çocuklar yararına "Umuda Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve 2440. Bölge Guvernörü Fatih Akçiçek de katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tura başlamadan önce yaptığı açıklamada Nilüfer Belediyesi olarak bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalıştıklarını ve bu konuda öncü olduklarını belirtti. Bisikleti, yaşam biçimi haline getiren katılımcılara teşekkür eden Başkan Erdem, "Doğa ve çevre dostu tek ulaşım aracı bisiklet. Nilüfer Belediyesi olarak, en çevreci ulaşım aracı olan bisikletin, daha çok kişi tarafından kullanılması için çaba gösteriyoruz. 158 kilometreye varan bisiklet yoluna sahibiz. Daha sağlıklı ve kolay ulaşım sağlamak için Nilespit projemizle insanları bisiklete teşvik ediyoruz. Bugün de burada Tophaneden Mudanya'ya Bisiklet Turu'na katılarak bisiklet kullanımının yaygınlaşması için yapılan çalışmaya destek veriyoruz. Pedallar, dostluk, çevre ve sağlık için dönsün diyorum" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve diğer bütün katılımcılar, "11. Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu"nun başlangıcını yaptı. Başkan Turgay Erdem bisiklet turuna Nilespit biskleti ile katıldı. Tophane'deki Saltanat Kapısı önünden çok sayıda bisiklet sevdalısının katılımıyla başlayan tur, FSM Caddesi'nden geçerek Mudanya Mütareke Meydanı'nda son buldu.

Kaynak: İHA