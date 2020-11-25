Ayyüce Çınar hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Ayyüce Çınar’ın ölüm haberi sosyal medya hesabından geldi. Ayyüce Çınar’ın vefat haberi sosyal medya hesabından “melek oldu” notuyla paylaşıldı.

Sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve daha önce birçok kez operasyon geçiren Çınar'ın ölüm haberi takipçilerini derinden etkiledi.

Uzun bir süredir sürdüren Ayyüce Çınar, daha önce hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.

Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikâyetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi.

Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Hayat enerjisini hiç bırakmayan ve Neslican Tay'ı örnek aldığını belirten Çınar sağ bacağını kanserden kaybetti.