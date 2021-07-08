Kanserle savaşan Canan Ergüder tarzını değiştirdi: "Artık biraz da böyle"

Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara adlı dizide rol alırken meme kanserine yakalandığını açıklayan Canan Ergüder tedavisine hemen başlamak için diziden ayrılmıştı. Gözlerden uzak tedavisine devam ederken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini durumu hakkında bilgilendiriyor.

Şu sıralar oyuncu, eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'da tatilini sürdürüyor.

PERUK YERİNE BANDANA

406 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaşan 44 yaşındaki Ergüder peruk yerine bandana takmayı tercih ettiğini, "Artık biraz da böyle" diye yazarak açıkladı.

HASTALIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Hastalık haberinin ortaya çıkmasının ardından Ergüder şu sözlerle açıklama yapmıştı:

"Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası ‘Menajerimi Ara’ ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım ekip arkadaşlarıma, Star TV 'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım'a çok teşekkür ederim."

Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile hayatını birleştiren Canan Ergüder'in Demir adında üç yaşında bir oğlu bulunuyor.

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