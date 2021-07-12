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  3. Kanserle savaşını kaybetti! “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko yaşamını yitirdi!

Kanserle savaşını kaybetti! “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko yaşamını yitirdi!

Kanser hastası çocukların isteklerini yerine getirmek için kurulan “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko hayatını kaybetti.

Kanserle savaşını kaybetti! “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko yaşamını yitirdi!

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören, amacı kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek olan “Bir Dilek Tut-Make A Wish” derneğinin başkanı Carole Hakko, 65 yaşında hayata veda etti.

Alan Hakko ve  Romina Hakko’nun annesi olan ve Carole Hakko,, bir süredir pankreas kanseri ile mücadele ediyordu.  65 yaşında Hakko’nun cenazesinin İngiltere’ye götürüleceği, cenaze töreninin İngiltere’de yapılacağı öğrenildi.

VEFAT HABERİNİ DERNEK DUYURDU

Make A Wish Derneği’nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok değerli kurucu başkanımız Carole Hakko’nun yakalandığı yaman hastalıkla verdiği cesur mücadelenin ardından aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ile duyuruyoruz. Carole Hakko her zaman kalbimizde en sevgili başkanımız olarak kalacak."

Kanserle savaşını kaybetti! Bir Dilek Tut-Make A Wish derneğinin başkanı Carole Hakko yaşamını yitirdi!

Carole Hakko, 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko’dan geçtiğimiz yıl şubat ayında boşanmıştı.

Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine Bir Dilek Tut Derneği'ne bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.

Kanserle savaşını kaybetti! Bir Dilek Tut-Make A Wish derneğinin başkanı Carole Hakko yaşamını yitirdi!

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