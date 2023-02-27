Kanta Doi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanta Doi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanta Doi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kanta Doi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kanta Doi 10 Kasım 2004 tarihinde Kodaira, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 土肥 幹太 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kanta Doi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kanta Doi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kanta Doi'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Kanta Doi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kanta Doi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kanta Doi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kanta Doi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında FC Tokyo

Kanta Doi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kanta Doi şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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