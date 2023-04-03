Kanta Furukawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanta Furukawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanta Furukawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kanta Furukawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kanta Furukawa 16 Kasım 2006 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 古河 幹太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kanta Furukawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kanta Furukawa'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kanta Furukawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kanta Furukawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kanta Furukawa şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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