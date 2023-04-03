Kanta Mesaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanta Mesaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanta Mesaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kanta Mesaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kanta Mesaki {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kanta Mesaki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kanta Mesaki'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kanta Mesaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kanta Mesaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kanta Mesaki şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.