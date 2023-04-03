Kanta Omori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanta Omori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kanta Omori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kanta Omori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.