Kanta Omori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanta Omori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanta Omori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kanta Omori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kanta Omori 3 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大森 幹太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kanta Omori Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kanta Omori'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kanta Omori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kanta Omori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Kanta Omori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kanta Omori şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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