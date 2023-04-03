Kanta Sekitomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanta Sekitomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kanta Sekitomi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kanta Sekitomi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.