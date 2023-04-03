Kanta Sekitomi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kanta Sekitomi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kanta Sekitomi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kanta Sekitomi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kanta Sekitomi 23 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 関富 貫太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kanta Sekitomi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kanta Sekitomi'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kanta Sekitomi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kanta Sekitomi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kanta Sekitomi şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.
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