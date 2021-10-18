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Kantaron ne demek, TDK'ya göre Kantaron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kantaron kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kantaron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kantaron nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kantaron kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kantaron ne demek, TDK'ya göre Kantaron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kantaron ne demek? Kantaron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kantaron kelimesi. Peki kantaron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kantaron nedir, kantaron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KANTARON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kantaron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kantaron kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kantaron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızılkantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutea)
- Birleşikgillerden, sarı, mavi, kırmızı çiçekli türleri bulunan otsu bir bitki (Centaurea)

KANTARON KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kızılkantaron, mavikantaron

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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