Kantin Garsonu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kantin Garsonu görev tanımı nedir, Kantin Garsonu ne iş yapar, Kantin Garsonu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kantin Garsonu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kantin Garsonu Tanımı;

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Kantin Garsonu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kantin Garsonu Maaşları

Kantin Garsonu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kantin Garsonu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kantin Garsonu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5131.04

Meslek Adı :

Kantin Garsonu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Garsonlar Ve Barmenler

Meslek Birim Grubu :

Garsonlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kantin, kafeteryalarda masa düzeni alınması, servislerin açılması, yiyecek ve içecek siparişi alma ve servis yapma, alma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kantin Garsonu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Masa, sandalye, servis takımlarını hazırlamak vb. servis öncesi hazırlıklarını yapmak

, e) Müşterileri karşılamak,

f) Müşterilere yiyecek, içecek seçimine ilişkin tavsiyelerde bulunmak,

g) Müşterilerden yiyecek ve içecek siparişi almak,

h) Yiyecek ve içecek servisi yapmak,

i) Hesabı tahsil etmek,

k) Müşterilerin istek ve şikâyetlerini alarak yetkililere iletmek,

l) Müşterileri uğurlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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