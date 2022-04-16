Kantin ve Açık Alan İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kantin ve Açık Alan İşletmecisi görev tanımı nedir, Kantin ve Açık Alan İşletmecisi ne iş yapar, Kantin ve Açık Alan İşletmecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kantin ve Açık Alan İşletmecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kantin ve Açık Alan İşletmecisi Tanımı;

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Kantin ve Açık Alan İşletmecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kantin ve Açık Alan İşletmecisi Maaşları

Kantin ve Açık Alan İşletmecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kantin ve Açık Alan İşletmecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kantin ve Açık Alan İşletmecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.27

Meslek Adı :

Kantin ve Açık Alan İşletmecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kışla, fabrika, okul, hastane, çay bahçesi vb. yerlerde yiyecek içecek ve çeşitli malzemelerin perakende ticaretini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kantin ve Açık Alan İşletmecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici talebini belirlemek,

b) Satabileceği mal çeşidinin kalite ve miktarını tespit etmek,

c) Toptancı ve imalatçı firmalarla temasa geçerek en uygun şartlarla mal satın almak,

d) Malları tüketici beğenisine uygun şekilde teşhir etmek,

e) Satılan malın cinsine göre fiyat ve etiketleme işlemlerini yapmak,

f) Müşterinin istediği malzemelerin satışını yapmak,

g) Müşterinin istediği yiyecek ve içecekleri hazırlamak,

h) Hazırlanan yiyecek ve içeceklerin servis edilmesini sağlamak,

i) Makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

j) Kantindeki çalışanları sevk ve idare etmek,

k) Kantinin satışa sunulan maların raflarda düzenli olmasını sağlamak,

l) Eksilen biten ürünlerin temin edilmesini sağlamak,

m) Yiyecek ve içecekleri hijyen kurallarına uygun olarak hazırlamak, hazırlanmasını sağlamak,

n) Raf ömrü dolan ve bozulan ürünlerin satışını yapmamak,

o) Envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak ve ya tutulmasını sağlamak,

p) Kantinin temizliğini yapmak ve ya yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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