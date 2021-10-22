Kanto ne demek, TDK'ya göre Kanto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanto ne demek? Kanto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanto kelimesi. Peki kanto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanto nedir, kanto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KANTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kanto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kanto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri

- Bu gösteri sırasında söylenen şarkı



KANTO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kantodan piyese kadar her gösteriye katılıyor; herkesi hüzne, sevgiye, coşkuya, isteğe boğuyordu.

