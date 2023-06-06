Nurhan Damcıoğlu yaşıyor mu? Nurhan Damcıoğlu öldü mü?

Nurhan Damcıoğlu kimdir? Sorusu ölüm haberinin ardından gündemine geldi. Paylaşılan bilgilere göre Türk kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti. İşte Nurhan Damcıoğlu hakkında merak edilen tüm sorular. Nurhan Damcıoğlu kaç yaşında öldü, Nurhan damcıoğlu'nun kardeşleri kimdir? nurhan damcıoğlu şarkıları hangi şarkılardır?

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Nurhan Damcıoğlu yaşıyor mu? Nurhan Damcıoğlu öldü mü?

Şaşırtıcı ölüm haberinden sonra Ünkü sanatçı Nurhan Damcıoğlunun hayatı merak konusu oldu. Ölümü ile ilgili paylaşılan bilgilere göre kantocu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu hakkında akıllarda olan; Nurhan Damcıoğlu kaç yaşında öldü, Nurhan damcıoğlu'nun kardeşleri kimdir? Nurhan Damcıoğlu şarkıları hangi şarkılardır? Nurhan Damcıoğlu eşi kimdir? gibi soruları cevapladık.

Nurhan Damcıoğlu kimdir? nereli? kaç yaşında öldü?

Nurhan Damcıoğlu, Türk kantocu, ses sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu. 1 Mayıs 1941 yılında Adana'nın Karaisalı şehrinde 9 çocuklu bir ailede doğdu. Babasının açık hava sineması vardı. Annesi ise devlet operalarında terzilik yapıyordu. Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı. Bale dersleri aldı. Radyo Çocuk Kulübünde dokuz yıl çalıştı.

Kantocu Nurhan Damcıoğlu yaşıyor mu? Nurhan Damcıoğlu öldü mü?

16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulundan mezun oldu. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965 yılında İstanbul’a geldi. İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı. Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinledi. Mücap Ofluoğlu’nun teşviki ile 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi. Böylece Türkiye'nin ilk kadın Müslüman kantocusu oldu.

Kantocu Nurhan Damcıoğlu yaşıyor mu? Nurhan Damcıoğlu öldü mü?

Bundan sonra Maksim Gazinosu'nda sahneye çıkmaya başladı. Burada Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden oldu. Doksanlarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.

5 Haziran 2023 tarihinde 82 yaşında , kalp yetmezliğinden dolayı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde öldü.

Nurhan damcıoğlu'nun kardeşleri kimdir? kocası kimdir?

Nurhan Damcıoğlu, Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yaptı. Daha sonra 2. evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yapıp 10 yıl evli kaldı. Bir röportajında Ferhan Şensoy'un evlilik teklifini reddettiğini söyledi. Nurhan Damcıoğlu, 9 çocuklu bir ailede doğdu.

Kantocu Nurhan Damcıoğlu yaşıyor mu? Nurhan Damcıoğlu öldü mü?

Nurhan Damcıoğlu şarkıları:

  • Yangın Var
  • Bir Başka Sevgiliye (Live)Nurhan Damcıoğlu & Erol Büyükburç
  • Ben Kalender Meşrebim
  • Çadırımın ÜstüneNurhan Damcıoğlu
  • KatinaNurhan Damcıoğlu
  • Fındık KurduNurhan Damcıoğlu
  • Ebe Gümeci (feat. Fehmi Ege)Nurhan Damcıoğlu
  • Dingala
  • Lüks Hayat
  • Yangın Var

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