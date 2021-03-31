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Kanuni Sultan Süleyman'ın portesini kim satın aldı? Kaç paraya satın alındı?

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi İngiltere'de 350 bin sterline satıldı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman'ın portesini kim satın aldı? Kaç paraya satın alındı? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Kanuni Sultan Süleyman'ın portesini kim satın aldı? Kaç paraya satın alındı?

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in gerçekleştirdiği açık artırmada Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi de satıldı. 

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN PORTESİNİ KİM SATIN ALDI? KAÇ PARAYA SATIN ALINDI?

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kimin aldığı açıklanmadı. Portre 350 bin İngiliz Sterlin'i Türk lirasıyla ise 4 milyon TL'ye alıcı buldu. Vergiler de eklendiğinde söz konusu tutarın 5 milyon TL'ye yaklaştığı söylenebilir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİNİN ÖZELLİKLERİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin  16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında bakır üzerine yapılmış çok nadir bir eser olduğu vurgulandı.

Nadide bir eser olan portre hakkında konuşan Sotheby’s Orta Doğu Açık Artırma Satış Direktörü Benedict Carter, "Resim, İran'da Safevileri ve papalık filosunu mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesindeki 43 yaşındaki Süleyman'ı gösteriyor. Portre, satışa çıkan çok küçük bir Osmanlı Sultanları portreleri grubuna ait." bilgisini verdi.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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