Hanalp isminin anlamı nedir, Hanalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Anakadin isminin anlamı nedir, Anakadin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gülabi isminin anlamı nedir, Gülabi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Masar isminin anlamı nedir, Masar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alaiddin isminin anlamı nedir, Alaiddin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ulcan isminin anlamı nedir, Ulcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fatmaana isminin anlamı nedir, Fatmaana ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sabit isminin anlamı nedir, Sabit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İçimizden Biri dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? İçimizden Biri final ne zaman? Neden bitiyor?Karaboğa isminin anlamı nedir, Karaboğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle

Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle

FOX TV'nin yeni dizilerinden olan Kanunsuz Topraklar'da Esra Bilgiç ve Uğur Güneş başrol oynuyor. Dizi ilk bölümüyle izleyiciye kendini sevdirdi. Kanunsuz Topraklar'ı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle

Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolleri paylaştığı FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin heyecan dolu bu bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Malik Bey’i vuran Davut jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar. Davut’u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut’u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir.

Gülfem, Davut’un teslim olması için Fatma Ana’ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif’in de öldüğünü öğrenince perişan olur ve babası hakkındaki fikirleri iyice değişmeye başlar. Çolak’ın elinden kaçan Davut, jandarma komutanı Sezai’ye teslim olur.

Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle

Malik’i vurduğunu söylese de Fatma Ana onun tabancasıyla gelip teslim olmuştur ve Malik Bey’i kendisinin vurduğunu iddia etmektedir. Sezai, olayın görgü tanığı Gülfem’e, Malik Bey’i Davut mu vurdu diye sorunca Gülfem hayır der. İyileşen Malik Bey, Davut ve annesinden şikayetçi olmayacağını söyler. Fakat bunun için Davut’un imkansız bir görevi yerine getirmesi lazımdır...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT