Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolleri paylaştığı FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin heyecan dolu bu bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kanunsuz Topraklar 2. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Malik Bey’i vuran Davut jandarmaya teslim olmak ister fakat kardeşleri Celal ve Eyüp buna karşı çıkarlar. Davut’u bayıltıp bir mağarada saklarlar lakin mağara, daha önce Davut’u öldürmesi için Malik Bey tarafından tutulan Çolak eşkıyasının gizlendiği yerlerden biridir.

Gülfem, Davut’un teslim olması için Fatma Ana’ya baskı yapar ama ondan babası yüzünden küçük Elif’in de öldüğünü öğrenince perişan olur ve babası hakkındaki fikirleri iyice değişmeye başlar. Çolak’ın elinden kaçan Davut, jandarma komutanı Sezai’ye teslim olur.

Malik’i vurduğunu söylese de Fatma Ana onun tabancasıyla gelip teslim olmuştur ve Malik Bey’i kendisinin vurduğunu iddia etmektedir. Sezai, olayın görgü tanığı Gülfem’e, Malik Bey’i Davut mu vurdu diye sorunca Gülfem hayır der. İyileşen Malik Bey, Davut ve annesinden şikayetçi olmayacağını söyler. Fakat bunun için Davut’un imkansız bir görevi yerine getirmesi lazımdır...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE