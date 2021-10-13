Kanunsuz Topraklar'da bu hafta neler olacağını merak edenler için haberimizde Kanunsuz Topraklar 3. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Kanunsuz Topraklar 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in muhteşem oyunculuklarını sergiledikleri diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden ulaşabilir. İyi seyirler...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Gülfem, onu Çolak’ın elinden kurtarmak için jandarmaya haber vermeyen babasından hesap sorar. Malik Bey ise Çolak’ın ölümüyle rahatlamıştır çünkü Çolak, Malik Bey’in hayatını kökünden değiştirecek kirli bir sırrını bilmektedir. Babasının, Gülfem’i Ali Gelik’le evlendireceğini öğrenen Yavuz, Ali Gelik’i vazgeçirmek için Asude üzerinden bir plan yapar. Ali’yle evlenmek istemeyen Gülfem adamın karşısına çıkıp bunu açık açık yüzüne söyler.

Ne var ki bugüne kadar hiçbir kadın tarafından ret edilmemiş olan Ali durumu bir gurur meselesi yapacaktır. Malik Bey tarafından ustabaşı yapılan Davut, işçilerin haklarını iyileştirmek isteyince karşısında yine Malik Bey’i bulur. Üstelik adam ölen işçilerin ailelerini evlerinden çıkarmak ve yerlerine yeni gelecek işçileri yerleştirmek istemektedir. Gülfem, Davut’a yardım etmek için onunla beraber hareket etmeye karar verir lakin karşılaşacağı güçlükler ona hayatın hiç bilmediği gerçek yüzünü gösterecektir.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 3. BÖLÜM CANLI İZLE