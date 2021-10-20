FOX TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Kanunsuz Topraklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Gülfem ve Davut'un başına bu bölümde neler geleceğini merak edenler haberimizde yer verdiğimiz Kanunsuz Topraklar 4. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle linklerinden diziyi izleyebilir...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Kanunsuz Topraklar'ın 4. bölümünde Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır ama hiç ummadığı biri son anda yardımına yetişerek onu ipten alacaktır. Ölen madencilerin eşleri madende çalışmayı kabul eder. Gülfem şimdi babasına verdiği sözü tutmak ve Ali Gelik’le evlenmek zorundadır.

Nişan gecesi Davut bu evliliği nasıl engelleyeceğini düşünürken, Kasapoğlu’nun Ali’ye pusu kurduğunu ve nişan merasiminden dönüşte arabasını silahlarla tarayarak onu öldüreceğini öğrenir. Kasapoğlu’nun bilmediği şey; arabada Gülfem’in de olduğudur…

KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 4. BÖLÜM İZLE