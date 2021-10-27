FOX TV ekranlarında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisi ilk bölümünden itibaren büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Kasapoğlu’yla da kavga eden Davut'un iyice çıkmaza gireceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Kanunsuz Topraklar 5. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Davut’u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar. Kasapoğlu’yla da kavga etmiş olan Davut iyice çıkmaza girmiştir. Artık Malik Bey’in kömürünü satıp parasını işçilere dağıtamayacaktır. Celal abisini sorumsuz davranmak ve onlara verdiği sözü tutmamakla suçlar.

Kasapoğlu’na gidip kömür işini devam ettirmek ister ama Kasapoğlu ona net bir cevap vermez. Bunun üzerine Celal son çare olarak Ali’nin kapısını çalar. Bu esnada Kasapoğlu Gülfem’i kaçırarak çiftliğine getirir ve Davut’a kızı onun için kaçırdığı yalanını söyler. Dini nikahla evlenen Davut ve Gülfem’in mutluluklarına diyecek yoktur fakat Ali Gelik bunu onların yanına bırakmayacaktır.

FOX TV CANLI İZLE KANUNSUZ TOPRAKLAR 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR 5. BÖLÜM İZLE