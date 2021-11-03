Anthony Nwakaeme'den Trabzonsporluları sevindirecek açıklama!Sosyal medya çalkalanıyor! Vatandaşlar kalıcı yaz saati uygulamasına karşı çıktı, kış saati uygulamasını geri istiyorFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz darbe mesajını kimlerle birlikte verdiği ortaya çıktıMustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları 2021 | Atatürk'ün en karizmatik resimleri 2021Burak Bulut, Kurtuluş Kuş - Herkes Duydu şarkı sözleri | Herkes Duydu sözleriEverton - Tottenham Hotspur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Show TV Üç Kuruş Dizisine Bomba Transfer! Kurtlar Vadisi'nin Yıldızı Üç Kuruş Dizisine Geliyor! İşte Bomba İsimWest Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?ŞOK 4 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu| ŞOK'ta bu hafta neler var?Chelsea - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle

Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 6. bölümde Gülfem konağa geri dönüyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle linklerine haberimizde yer verdik...

Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle

FOX TV'de ekrana gelen Kanunsuz Topraklar dizisi 6. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Gülfem'in konağa dönmesinin ardından neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle

KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik’i oyalaması gerekmektedir.  Bu durum Davut’un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır.

Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle

Oysa o da Gülfem’den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali’nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali’nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu’daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali’nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife’lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali’nin onu burada bulamamasıdır…

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. BÖLÜM İZLE

Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT