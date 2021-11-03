FOX TV'de ekrana gelen Kanunsuz Topraklar dizisi 6. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Gülfem'in konağa dönmesinin ardından neler yaşanacağını merak edenler için haberimizde Kanunsuz Topraklar 6. bölüm full, tek parça izle | Kanunsuz Topraklar son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Kalp krizi geçiren babasının durumunu merak eden Gülfem konağa geri döner. Fakat Malik Bey kızlarına bir veda mektubu yazıp gitmiştir. Gülfem onu annesinin mezarı başında intihar etmek üzere bulur ve kurtarır. Babası kendine gelene kadar konakta kalması ve Ali Gelik’i oyalaması gerekmektedir. Bu durum Davut’un hoşuna gitmese de Gülfem için kabul etmek zorunda kalır.

Oysa o da Gülfem’den hükümet için çalıştığını saklamaktadır. Silahların peşine düşerek gece gizlice Ali’nin evine girer ve bir sandık tüfek bulur. Malik Bey ise kızını ve kendini Ali’nin zorbalıklarından kurtarmak için onun Bolu’daki annesini getirmeye karar verir. Bu esnada Ali’nin tacizlerinden bunalan Gülfem çareyi Zarife’lerin köy evinde saklanmakta bulur. Artık tek umudu Ali’nin onu burada bulamamasıdır…

FOX TV KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR 6. BÖLÜM İZLE